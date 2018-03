Hat Bachelor-Kandidatin Viola Kraus (26) etwa Interesse an einem anderen Traummann? Eigentlich sieht man die hübsche Münchnerin aktuell im TV um die Aufmerksamkeit von Junggeselle Sebastian Pannek (30) buhlen, doch privat wurde sie erneut mit einem anderen Mann erwischt. Viola kämpft zeitgleich zur Bachelor-Ausstrahlung um die Miss Germany-Krone und dabei hat sie wohl eine ganz besondere Freundschaft geschlossen.

Die Miss Süddeutschland wurde nämlich abermals mit Dominik Bruntner (23) erwischt. So sah man die beiden noch vor wenigen Tagen bei einem heißen Shooting am Strand, jetzt zeigt sie sich bei einem entspannten Einkaufsbummel in Metzingen. Anstatt mit ihren Miss-Germany-Kolleginnen durch die Läden zu stöbern, bevorzugt die 26-Jährige die Gesellschaft von Schönling Dominik. Geht da etwa mehr? Aus dem Umfeld der beiden heißt es, sie seien nur gute Freunde.

Was wohl Bachelor Basti dazu sagt? Der hat eigentlich schon am Anfang der Staffel ein Auge auf Viola geworfen und gab ihr zuletzt sogar die weiße Rose. Ob er sich im Finale wirklich für sie entschieden hat? Diese Aufnahmen lassen definitiv etwas anderes vermuten.

Das heiße Strand-Shooting von Viola und Dominik könnt ihr euch in diesem Video noch einmal genauer ansehen.

Miss Germany Viola Kraus, Miss Süddeutschland 2017

RTL Sebastian Pannek und Viola Kraus

privat Dominik Bruntner und Viola Kraus



