Party ohne Ende für die Tokio Hotel-Zwillinge! Schon vor Wochen sind Bill (27) und Tom Kaulitz (27) aus ihrer Wahl-Heimat Los Angeles nach Deutschland gereist und lassen es sich seitdem in Berlin gutgehen. Erst gings für die Sänger zur Fashion Week, momentan sind sie auf der Berlinale unterwegs. Und da legen die beiden – wie es sich für Rockmusiker gehört – einen richtigen Feier-Marathon hin!

Promiflash trifft Bill und Tom jetzt am Rande des Filmfestivals in der Hauptstadt – und die Twins kommen aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Der Grund: das Berliner Nachtleben! Wie geht's euch denn zur Berlinale-Halbzeit, Jungs? "Bisschen partysick, ehrlich gesagt. Wir sind eigentlich – seit wir in Berlin sind – nur am feiern", verrät Tom im Interview. Die Vorteile der Partyszene in der Hauptstadt liegen für die 27-Jährigen auf der Hand! "Hier geht alles eigentlich nonstop. In LA ist es ja immer um 1.30 Uhr zu Ende. Und hier in Berlin kannst du ohne Ende feiern", so Bill. Für richtige Party-Animals gibt's eben keine Sperrstunde!

Doch bald wird's wieder ernst für die Zwillinge. Bereits am 3. März erscheint ihr neues Album "Dream Machine", auf dem sie einen ganz neuen und erwachsenen Sound präsentieren. Ab Mitte des Monats geht es dann für Tokio Hotel auf große Deutschland-Tour.

Sebastian Reuter/Getty Images Bill und Tom Kaulitz beim Young ICONs Award in Berlin

Brian Dowling/Getty Images Bill Kaulitz bei der Fashion Week in Berlin

WENN Tokio Hotel 2014



