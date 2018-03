Ist sie oder ist sie nicht vergeben? Sarah Joelle Jahnel (27) versucht, ihr Liebesleben weitestgehend von der Öffentlichkeit fernzuhalten. Doch am Valentinstag postete sie ein süßes Bild von sich und einem mysteriösen Mann. Ihre Busenfreundin Micaela Schäfer (33) bestätigt gegenüber Promiflash: "Klar gibt es da sicherlich jemandem in ihrem Leben, vielleicht sogar so weit, dass sie vor mir heiratet, da habe ich ja schon Angst bekommen." Huch, das klingt ja ganz so, als sei es zwischen Sarah Joelle und ihrem vermeintlichen Lover ziemlich ernst...



