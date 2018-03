Was für eine entspannte baldige Zweifach-Mutter! Schauspielerin Minh-Khai Phan-Thi (42) wird zum zweiten Mal Mama. Im Frühjahr soll es so weit sein – das genaue Datum und das Babygeschlecht möchte die Beauty bisher aber noch nicht verraten. Der anstehenden Geburt blickt die 42-Jährige – im Gegensatz zur Schwangerschaft mit ihrem ersten Sohn vor rund zwölf Jahren – entspannt entgegen. Das verriet sie nun bei der Bunte & BMW Festival Night 2017 in Berlin gegenüber Promiflash.

"Ich glaube, beim zweiten Kind ist man so gelassen. [...] Beim ersten Kind macht man sich so viele Gedanken. Und ganz ehrlich: Ein Kinderzimmer braucht man erst, wenn die so sechs, sieben Monate alt sind", erzählte die Mutter eines zwölfjährigen Sohnes. Damals habe sie ja nach vier Monaten schon angefangen, zu dekorieren. "Das alles mache ich nicht."

Minh-Khai macht sich bei der jetzigen Geburt gar keinen Stress. "Dadurch, dass ich das alles schon mal gemacht habe, bin ich da total entspannt." Sie habe noch nicht einmal einen Kinderwagen für den Nachwuchs besorgt, da sie derzeit noch einen Film dreht. Sobald dieser jedoch fertig ist, werde sie sich dem Kauf des Wagens widmen. Na, die Gelassenheit des TV-Stars überträgt sich sicherlich auch auf Minh-Khais Freund Ansgar Niggemann!

ActionPress Minh-Khai Phan-Thi mit Babybauch bei der Berlinale 2017

Thomas Niedermueller/Getty Images Minh-Khai Phan-Thi, Schauspielerin

Sebastian Gabsch / Actionpress Schauspielerin Minh-Khai Phan-Thi 2017 in Berlin



