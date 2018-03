Hottie-Auflauf in Berlin! Im Rahmen Berlinale präsentieren auch Robert Pattinson (30) und Charlie Hunnam (36) ihren neuen Film "Die versunkene Stadt Z". Und die Frauenschwärme sorgen für ordentlich Gekreische. Aber welcher der beiden Schauspieler kommt eigentlich besser bei den weiblichen Fans an? "Es ist sehr aufregend hier zu sein und sehr laut. Viele Mädchen schreien nach Robert Pattinson, wie du siehst", stellt der Sons of Anarchy- Star auf dem roten Teppich fest. Wirkliche Konkurrenz oder gar Neid scheint aber nicht unter den Kollegen zu herrschen: Auf gemeinsamen Fotos strahlen Charlie und Robert gemeinsam um die Wette.



