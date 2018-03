Gibt Bill Kaulitz (27) in dem neuen Musikvideo seiner Band erste Details zu einer neuen Flamme bekannt? In dem Clip zu "What If" von Tokio Hotel versteckt sich eine verdächtige Liebesbotschaft. "B+F" ist darin in einem Herz auf einen Tisch gekritzelt. "Wer zur Hölle ist F?", fragen sich vor allem die weiblichen Fans des 27-Jährigen in den YouTube-Kommentaren.



