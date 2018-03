Es ist offiziell: Die süße Miss Sachsen Soraya Kohlmann löst Lena Bröder als amtierende Miss Germany ab! Doch wie geht es eigentlich für eine Ex-Miss weiter? Lena hat da schon einen genauen Plan: Die hübsche Göttingerin möchte ihre Ausbildung fortsetzen, wie sie im Interview mit Promiflash verrät. "Ich werde am 1. März wieder in die Schule zurückkehren. Ich werde mein Referendariat definitiv beenden im Oktober [...]." Was für ein bodenständiges Vorhaben!



