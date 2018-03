Einmal Liebes-Feuerwerk und zurück. Bei der Mister Germany-Wahl im Dezember 2017 spuckte Dominik Bruntner (25) noch große Töne, machte per Mikro seine Liebe zu Lena Bröder öffentlich. Nur wenige gemeinsame Wochen später der Schock für die Miss Germany von 2016: Alles ist aus! Das plötzliche Ende der Beziehung verkündete der Schönheitskönig via Social Media. Und fast so überraschend wie für die Fans des Paares, war die Nachricht auch für Lena selbst.

Auf Nachfrage von Promiflash klagte die schöne Brünette jetzt ihr Leid: "Noch vor einigen Tagen war die Trennung in unserem täglichen Kontakt nicht abzusehen. Ich finde es enttäuschend, dass er nicht einmal das persönliche Gespräch gesucht hat und ich ihm aus der Nase ziehen musste, dass es für uns beide das Beste wäre, getrennte Wege zu gehen." Klingt nicht nach einem einvernehmlichen und harmonischen Split. Viel mehr wirkt es, als habe Dominik schon vor einiger Zeit für sich selbst entschieden, dass es das Beste wäre, Single zu sein. Dazu würde auch Lenas Aussage passen: "Er hat keine fünf Minuten nach der Trennung einen Post über die Trennung in den sozialen Netzwerken gemacht, der lange geplant klang."

Was genau der Grund dafür ist, dass das einstige Traumpaar nun wieder getrennte Wege geht, ist noch nicht genau geklärt. Für Lena läge es vor allem an einem Aspekt: "Mir ist dadurch erneut bewusst geworden, dass Dominik einfach nicht reif genug ist und nicht verstanden hat, dass man sich in einer Beziehung Mühe geben und auch mal aus seiner Komfortzone herauskommen muss." Sie geht sogar soweit, zu vermuten, dass hinter dem plötzlichen Aus ein Projekt oder TV-Job stehen könnte, wofür Dominik alleinstehend sein muss.

P.Hoffmann / WENN.com Lena Bröder und Dominik Bruntner

Instagram / lena_broeder Lena Bröder, Miss Germany 2016

Instagram / miss_germany_2016 Lena Bröder, Miss Germany 2016

