Lena Bröder und Dominik Bruntner (25) waren seit Ende letzten Jahres offiziell zusammen. Als Miss Germany 2016 und Mister Germany 2017 waren sie optisch ein echtes Traumpaar. Hinter den Kulissen schien es allerdings heftig zu kriseln. Vor wenigen Stunden verkündete der Ex-Promi Big Brother-Kandidat nun, dass er wieder Single sei. Kurz danach gab jetzt auch seine Exfreundin ein Statement zum Liebesaus ab: Doch sie wirkte relativ gefasst!

Auf ihrem Instagram-Account postete Lena ein nachdenkliches Foto und kommentierte dazu: "Ihr Lieben, viele von euch haben es gehört. Dominik und ich gehen von nun an getrennte Wege. Man lässt keine Hand los, die deine festhält, aber man hält auch keine Hand mehr, die deine losgelassen hat. Ich bereue nichts und bin dankbar für schöne Momente. Ich freue mich jetzt auf meine Zukunft, in der ich mich erst mal nur auf mich konzentrieren werde." Klingt fast so, als wäre die Trennung nicht ihre Idee gewesen. Doch die schöne Brünette blickt nach vorne – und kündigte sogar schon ein neues Projekt an, zu dem sie in Kürze mehr bekannt geben möchte.

Auch Dominik gab keine genaueren Auskünfte zu den Beweggründen hinter dem Beziehungsende. Immerhin wisse er selbst nicht genau, woran die Liebe der beiden gescheitert sei. Mögliche Ursachen seien für ihn die Entfernung, seltene Treffen oder der Altersunterschied von ungefähr vier Jahren.

Cinamon Red / WENN.com Lena Bröder und Dominik Bruntner bei der Verleihung des Preises "Goldene Sonne 2017"

Instagram / dominikbruntner Dominik Bruntner und Lena Bröder

Hannes Magerstaedt/Getty Images Dominik Bruntner Ende August 2017 in München

