Deutschland hat eine neue Miss Germany! Soraya Kohlmann tritt in die Fußstapfen von Lena Bröder und konnte sich damit am vergangenen Wochenende in Rust gegen ihre 20 Konkurrentinnen beim großen Finale durchsetzen. "Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, ich kann das noch gar nicht richtig in Worte fassen, aber es fühlt sich ganz ganz toll an", verrät Soraya kurz nach ihrer Krönung im Promiflash-Interview. Auf Platz zwei landete die Vertreterin von Bremen, Aleksandra Rogovic. Und die dritte im Bunde ist Sarah Strauß aus Bremen, die sich den letzten Platz auf dem Siegertreppchen sichern konnte.



