Seit Anfang der Woche ist klar: Dominik Bruntner (25) hat sich von seiner Freundin Lena Bröder getrennt. Der Mister Germany und die brünette Schönheitskönigin waren einige Monate zusammen – nun ist alles schon wieder vorbei. Für Lena kam das Liebesaus offenbar ziemlich überraschend, in einem Statement konnte sie sich deshalb Fake-Vorwürfe gegen ihren Ex nicht verkneifen. Beendete Dominik etwa die Beziehung, weil er für ein neues Projekt Single sein muss? Darauf gab der 25-Jährige gegenüber Promiflash jetzt eine klare Antwort: "Wenn ich so mediengeil bin, wieso habe ich dann kurz vor dem Bachelor unserer Liebe eine Chance gegeben und jetzt, kurz vor dem Sommerhaus, Schluss gemacht? Das wäre danach doch dann schlauer gewesen. Aber so bin ich nicht."



