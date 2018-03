Seine Let's Dance-Teilnahme steht noch auf der Kippe: Pietro Lombardi (24) hat sich den Fuß verletzt und wartet momentan noch auf das Okay von seinem Arzt. Trotzdem ist sich der Sänger schon jetzt sicher, dass er sich auf keinen Fall Ratschläge bei seiner Ex Sarah (24) holen will, die 2016 immerhin Zweite bei der Tanzshow wurde. "Sarah hat’s supergut gemacht, aber ich würde mir keine Tipps holen. Warum? Für was?", erklärt er im Promiflash-Interview.



