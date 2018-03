Hat Bachelor-Kandidatin Viola Kraus (26) etwa doch kein Interesse an Sebastian Pannek (30)? Aktuell turtelt die hübsche Münchnerin in dem RTL-Datingformat wie wild mit dem attraktiven Rosenkavalier. Doch scheinbar versteht sich die amtierende Miss Süddeutschland mehr als prächtig mit dem schönsten Mann Deutschlands, Dominik Bruntner (23)! "Wir verstehen uns gut. Vielleicht ein bisschen besser, als mit den anderen Kandidatinnen", gesteht dieser Promiflash beim Miss-Germany-Finale 2017. Für eine heiße Hotelnacht scheint es zu reichen: Augenzeugen beobachten nämlich, wie die beiden nach der Miss-Party gemeinsam in der Unterkunft verschwinden...



