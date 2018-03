Was für eine spannende Nachricht! GNTM-Gewinnerin Stefanie Giesinger (20) wird tatsächlich bald auf der großen Leinwand zu sehen sein. Das erfolgreiche Model möchte sich in der Schauspielerei versuchen und hat sogar schon ihre erste Hauptrolle ergattert. Über das Filmprojekt verriet die Schönheit noch nicht viel – via Snapchat machte die Freundin von YouTuber Marcus Butler (25) ihre Follower aber schon mal neugierig: "Ich spiele eine kleine Hauptrolle in einem echt, echt, richtig guten Film mit den besten Schauspielern, mit dem allerbesten Regisseur und ich finde, das ist nicht nur für meine Karriere gut, sondern für mich, für mein Herz, für meinen Kopf, für meine Seele."



