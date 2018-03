Bald hat das Warten ein Ende: Let's Dance geht am 24. Februar schon in die zehnte Runde! 13 der 14 teilnehmenden Promi-Tänzer sind bereits bekannt. Eine von ihnen ist Schauspielerin Cheyenne Pahde (22). Ihre gute Freundin, Schauspielerin Lara-Isabelle Rentinck (30), offenbarte jetzt das Erfolgsgeheimnis des Alles was zählt-Stars: "Ich glaube, sie wird das super machen, weil sie ja auch ihre Rolle bei 'Alles was zählt' hat, wo sie Eiskunstläuferin ist und dadurch hat sie erstmal einen trainierten Körper, sie hat Gefühl für die Bewegung, sie hat Rhythmus- und Taktgefühl."



