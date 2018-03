Die Nachrichten um Harrison Ford (74) als Crash-Pilot reißen nicht ab. Immer wieder bringt er sich und seine Mitmenschen durch riskante Manöver und Unfälle mit Flugzeugen und Helikoptern in Gefahr – so auch vor wenigen Tagen in Orange County, als er unerlaubt auf einem Rollfeld landete. Videoaufnahmen beweisen nun, wie knapp sein letzter Fast-Crash wirklich war...



