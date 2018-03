Caitlyn Jenner (67) hat genug von Donald Trump (70)! Der US-Präsident hat eine Regelung zurückgezogen, die Transgendern die Wahl von Toiletten und Umkleidekabinen freistellt. Damit ist Transfrau Caitlyn, die mit ihrer Geschlechtsanpassung 2015 für großes Aufsehen sorgte, gar nicht einverstanden: Die überzeugte Republikanerin teilt Trump in einer Videobotschaft mit, was sie von seiner Entscheidung hält. "Das ist ein Desaster, aber Sie können es immer noch beheben. Sie haben versprochen, die LGBTQ-Gemeinschaft zu beschützen. Rufen Sie mich an!", fordert Caitlyn. Die ehemalige Spitzensportlerin gibt sich wieder kämpferisch – und vielleicht auch bald ganz diplomatisch am Telefon mit dem Präsidenten.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de