2015 bauten Sarah (24) und Pietro Lombardi (24) zusammen ein Haus. Im vergangenen Jahr zogen sie jedoch wieder aus, weil sich die Sängerin dort nie wirklich wohlfühlte. Nach der Trennung aber wagte die 24-Jährige den Schritt und zog zurück in die eigenen vier Wände. Auch Michal könnte schon bald dort mit ihr zusammen wohnen. Ein Gedanke, bei dem Pietro erstaunlicherweise ganz cool bleibt, wie er gegenüber Promiflash jetzt verraten hat: "Der Gedanke, dass er auch mit einzieht, ist okay. Wenn sie ein Paar sind, können sie gerne zusammen ziehen. Für mich ist das okay!"



