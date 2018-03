Im Frühjahr wird Minh-Khai Phan-Thi (43) zum zweiten Mal Mama. Die Schauspielerin hat bereits einen 12-jährigen Sohn. Ob der auf sein Geschwisterchen eifersüchtig sein wird, plauderte Minh-Khai jetzt im Promiflash-Interview aus: "Ja, der wird ja jetzt 12, ich glaube, der ist froh – der kommt jetzt bald in die Pubertät –, dass Mama jetzt jemand anderen zum Kuscheln nimmt. Und ja, der freut sich total. Also ich glaube, er wird ein guter großer Bruder sein." Eifersuchtsdramen wird es in dieser entspannten Familie also nicht geben.



