Auf YouTube ist Faye Montana schon megaerfolgreich: Fast 250.000 Abonnenten hat die 13-jährige Schülerin dort schon angesammelt! Doch jetzt will es die Tochter von Anne-Sophie Briest (42) auch im Musikbusiness versuchen. Und dazu holt sich Faye berühmte Unterstützung: Im Musikvideo zu ihrer ersten Single "Numbers" spielt TV-Star Rocco Stark (30) eine Hauptrolle! Bei so viel Promi-Support kann ja gar nichts mehr schief gehen! Die Single erscheint schon am 3. März.



