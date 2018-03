Obwohl er keinen Oscar für den besten Song mitnehmen konnte, war Popsänger Justin Timberlake (36) bei den Academy Awards zu Scherzen aufgelegt. Seine prominenten Photobombing-Opfer: Ehefrau Jessica Biel (34) und "Beste Hauptdarstellerin" Emma Stone (28)! Während seine Liebste Jessica im Goldkleid posierte, feixte Justin hinter ihr herum und brachte die Fotografen zum Lachen. Nach der Oscar-Verleihung zeigte der "Can't Stop The Feeling"-Interpret erneut seine lustige Seite und hüpfte Emma Stone ins Bild. Die reagierte genauso witzig auf den Störenfried: "Wer sind diese Leute?", sagte sie zur ABC-Journalistin, die sie just in dem Moment interviewte.



