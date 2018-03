Auch bei den Stars in Übersee ist die Oscar-Verleihung ein großes Thema – und so macht Katie Price (38) mit ihren fünf Kids bei Instagram einfach ihre ganz eigene Awardshow daraus. Sohn Harvey (14) bekommt sogar seine eigene richtige Trophäe. Der Spross zeigt sich darüber schwer begeistert: "Danke für den Award. Danke für alles, Mami. Ich liebe dich so sehr." Das klingt ganz schön hollywoodreif – auch wenn es sich bei dem Preis nur um eine Mini-Version handelt. Katie liebt ihren Erstgeborenen über alles und will ihm das mit dem kleinen Goldjungen auch beweisen.



