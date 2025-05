Dana Schweigers Beziehung bleibt "auf immer und ewig" privat

Dana Schweiger (57) zeigte sich beim Hamburger Hafengeburtstag strahlend wie das sommerliche Wetter in der Hansestadt. Doch auf die RTL-Frage nach einem neuen Mann an ihrer Seite blieb die Unternehmerin zunächst vage. Statt über einen möglichen Freund zu sprechen, schwärmte sie von der Sonne in Hamburg: "Das Wetter ist aber auch fantastisch." Doch ein Augenzwinkern konnte sie sich nicht verkneifen und bestätigte auf Nachfrage schließlich, dass sie tatsächlich wieder in einer Beziehung ist.

Dana erklärte, dass sie in Zukunft möglichst wenig aus ihrem Liebesleben preisgeben werde. "Wenn man so ein öffentliches Leben gehabt hat, dann ist irgendwann mal Schluss", sagte sie mit Nachdruck und betonte, dass sie ihr neues Glück "auf immer und ewig" privat halten möchte. Den Hamburger Hafengeburtstag genoss die 57-Jährige deshalb solo, während ihr Partner seinen beruflichen Verpflichtungen nachging.

Dana, die nach dem Ehe-Aus mit Til Schweiger (61) Wert auf ihre Privatsphäre legt, scheint dieses Mal alles dafür zu tun, ihre Liebe nur für sich zu behalten. Doch bereits im Februar waren erste Hinweise auf Danas Beziehung durch ihre Tochter Luna Schweiger (28) an die Öffentlichkeit geraten. Auf der Berlin Open Night hatte Luna gegenüber Gala ganz ungeplant verraten, dass ihre Mutter einen neuen Freund hat, woraufhin Dana augenzwinkernd eingestand: "Die Katze ist aus dem Sack."

Instagram / danaschweiger Dana Schweiger, Autorin

Action Press / Timm, Michael Dana und Luna Schweiger bei der Launch-Party GALA in Berlin

