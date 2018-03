Kein Baby-Fieber mehr für Oksana Kolenitchenko (29)? Die Geschäftsfrau und DSDS-Kandidatin teilt ihr Familienglück gerne mit der Welt – sehr zur Freude der Fans, die auf neue Schnappschüsse von Milan (2) und Arielle hinfiebern. Ein weiteres Baby soll es im Hause Kolenitchenko aber nicht geben, verraten Oksana und ihr Gatte Daniel gegenüber Promiflash. "Wir sind so wunschlos glücklich und so dankbar für zwei gesunde, tolle Kinder, auch noch ein Pärchen, Mädchen und Junge, mehr darf man sich nicht wünschen", erklärte Oksana. Stattdessen wünschen sich die beiden mehr Zeit für sich als Paar – gar nicht so einfach bei so einer aufgeweckten Rasselbande!



