Britney Spears (35) hat gerade eine Hammer-Figur! Ihre Fans wissen, der Popstar war in den letzten Jahren nicht immer so top in Form. Aktuell ist die 35-Jährige allerdings super fit. Damit das so bleibt, verbringt sie viel Zeit im Fitnessstudio. Mit ihren neuesten Instagram-Videos zeigt Britney ihren Followern, wie ihre Personal Trainerin sie zum Schwitzen bringt.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de