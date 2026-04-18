Weg der Besserung: Britney Spears schämt sich für Verhaftung

Britney Spears (44) kämpft nach ihrer Verhaftung wegen Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss darum, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Die Sängerin wurde am 4. März festgenommen, nachdem sie angeblich fahruntüchtig am Steuer saß. Am 4. Mai muss sie vor dem Ventura County Superior Court erscheinen. Laut dem Magazin Ok! ist Britney tief beschämt über den Vorfall – und soll sich nun intensiv darum bemühen, das Vertrauen ihrer beiden Söhne zurückzugewinnen. Sie habe sich in diesem Monat außerdem in eine Reha begeben.

Einem Insider zufolge empfindet die Sängerin tiefe Scham wegen der Verhaftung: "Britney spürt ein tiefes Gefühl von Scham und Bedauern. Sie ist sich sehr bewusst, wie das in den Augen ihrer Söhne aussieht, und bemüht sich ernsthaft darum, sie zu erreichen, entschuldigt sich wiederholt und versucht ihnen zu versichern, dass sie sich verpflichtet fühlt, es besser zu machen", so die Quelle gegenüber dem Magazin. Weiter heißt es: "Sean und Jayden stehen gerade bei ihr im Mittelpunkt von allem. Sie versucht verzweifelt, diese Bindung wieder aufzubauen, und die Angst, dass dieser Vorfall diesen Fortschritt zunichtemachen könnte, lastet schwer auf ihr."

Britney Spears hat seit Jahren eine schwierige Beziehung zu ihren Söhnen Sean Federline und Jayden Federline, die bei ihrem Vater Kevin Federline (48) in Hawaii leben. Im Mittelpunkt steht dabei unter anderem der öffentliche Zusammenbruch der Sängerin im Jahr 2007 sowie die darauffolgende Vormundschaft, die von 2008 bis 2021 andauerte. Ihr Ex-Mann Kevin hatte in seinen Memoiren "You Thought You Knew" Vorwürfe gegen Britney erhoben, die die Sängerin zurückgewiesen hat. Insider betonen gegenüber Ok!, dass es für das Umfeld der Sängerin schwierig sei, ihr Hilfe anzubieten, da sie aufgrund ihrer Erfahrungen mit der Vormundschaft sensibel auf jede Form von äußerem Einfluss reagiere.

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IMAGO / Depositphotos Britney Spears, Sängerin

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Instagram / britneyspears Britney Spears und Sohn Jayden

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IMAGO / Depositphotos Britney Spears und Kevin Federline, 2015