Britney Spears wurde erstmals nach ihrem Reha-Ende gesichtet

Britney Spears (44) ist erstmals nach dem Abschluss ihrer Reha wieder in der Öffentlichkeit gesehen worden. Wie TMZ berichtet, ließ sich die Sängerin am Donnerstag in Westlake Village und Calabasas chauffieren – nur einen Tag nach ihrem Auszug aus der Einrichtung. Auf Bildern, die dem Online-Portal vorliegen, ist zu sehen, wie Britney auf dem Beifahrersitz einer Mercedes-Benz G-Klasse entspannt die Füße locker auf das Armaturenbrett legt, während ein Fahrer sie durch die Nachbarschaften rund um Los Angeles fährt. Zuvor hatte sie sich am 12. April selbst in eine Reha begeben. Die Aufnahmen markieren ihren ersten öffentlichen Auftritt seit Wochen und fallen mit neuen Entwicklungen in dem Verfahren zusammen, das nach ihrer Festnahme im März ins Rollen kam.

Mitte März war Britney festgenommen worden, weil sie angeblich unter dem Einfluss eines Mixes aus Alkohol und Drogen am Steuer gesessen haben soll. Polizisten sollen in ihrem Auto zudem eine unbekannte Substanz gefunden haben. Laut Page Six beendete die Musikerin ihre Behandlung am Mittwoch und kehrte noch am selben Abend nach Hause zurück. Ein Insider erklärte gegenüber dem Portal, dass Britney ihre Therapie nun aus der Ferne fortsetzen wolle und weiterhin an ihrer psychischen Gesundheit arbeite. Ihr Gerichtstermin für die Verhandlung der DUI-Anklage soll auf Anfang Mai datiert sein, es drohen ihr demnach unter anderem eine zwölfmonatige Bewährungsstrafe, eine DUI-Schulung sowie Geldstrafen.

Vor Kurzem war außerdem bekannt geworden, dass Britney trotz ihrer Zeit in der Behandlungseinrichtung wieder engere Momente mit ihren Söhnen Sean Preston und Jayden James verbracht hatte. Laut dem Magazin People freute sie sich sehr über die Annäherung. Eine Quelle sagte: "Sie will eine gute Mutter sein. Sie liebt Preston und Jayden wirklich sehr und hört auf sie." Und weiter: "Für Britney ist es wunderschön, dass sie wieder Zeit mit ihnen verbringen kann. Es macht sie sehr glücklich." Gleichzeitig hieß es damals, der Vorfall rund um ihre Festnahme habe sie "sehr erschüttert und aufgewühlt" zurückgelassen. Ihr Sprecher nannte das Geschehen gegenüber People "völlig inakzeptabel" und erklärte: "Wir hoffen, dass sie die Hilfe und Unterstützung bekommt, die sie in dieser schwierigen Zeit braucht." Auch die beiden jungen Männer sollen deutlich geworden sein und ihre Mutter zu professioneller Hilfe gedrängt haben.

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Imago Britney Spears bei der Weltpremiere von "Once Upon a Time in Hollywood" in Los Angeles

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Instagram / britneyspears Sean Preston Federline und seine Mutter Britney Spears

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Imago Britney Spears bei den MTV Video Music Awards 2015 in Los Angeles