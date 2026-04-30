Sam Asghari unterstützt Ex Britney Spears auf Heilungsreise

Sam Asghari (32) zeigt sich erneut versöhnlich, wenn es um seine Ex-Frau Britney Spears (44) geht. Der Schauspieler und Fitnessprofi wurde jetzt in West Hollywood im Club Mic Drop von dem US-Portal TMZ abgefangen und nach der aktuellen Situation der Popsängerin gefragt. Britney hat sich nach einem Alkoholvorfall mit anschließendem DUI-Arrest freiwillig in eine Reha-Einrichtung begeben, wie US-Medien berichten. Sam macht dabei klar, dass er diesen Schritt voll und ganz unterstützt und spricht von einem wichtigen Schritt auf ihrem Weg der Heilung. Gleichzeitig betont er, dass für ihn vor allem eines zählt: Dass es Britneys eigene Entscheidung war, Hilfe anzunehmen.

Im kurzen Gespräch vor laufender Kamera erklärt Sam, dass für ihn alles positiv sei, was mit Heilung und innerem Wachstum zu tun habe. "Alles, was an Heilung gebunden ist, unterstütze ich", sagt er gegenüber TMZ. Besonders wichtig sei für ihn, dass Britney selbst die Kontrolle über ihre Entscheidung behalte: Er stelle sich hinter jeden Schritt, den sie eigenständig für ihr Wohlbefinden gehe. Die Sängerin hatte sich nach dem Vorfall im Straßenverkehr laut Berichten nicht nur wegen des Alkohols, sondern auch wegen Problemen mit der Einnahme des verschreibungspflichtigen Medikaments Adderall in die Obhut der Klinik begeben. Ob Sam direkt mit Britney in Kontakt steht, ließ er im Gespräch offen – im Video hält er sich dazu bedeckt und verweist nur darauf, dass er ihr grundsätzlich alles Gute wünsche. Klar stellt er aber, dass es seiner Ansicht nach zwischen ihnen "kein böses Blut" gibt.

Britney Spears und Sam Asghari hatten sich 2016 am Set eines ihrer Musikvideos kennengelernt und waren mehrere Jahre ein Paar, bevor sie Hochzeit feierten und später die Scheidung folgte. Während Britney seit vielen Jahren im Fokus der Öffentlichkeit steht und ihre persönliche Geschichte – von Chart-Erfolgen über die Vormundschaft bis zu ihrem Leben nach deren Ende – weltweit Schlagzeilen macht, hielt Sam sein Privatleben lange deutlich zurückhaltender. In Interviews zeigte er sich in der Vergangenheit jedoch wiederholt als Unterstützer an ihrer Seite und sprach häufig wertschätzend über die Sängerin. Auch nach dem Ehe-Aus betont der Schauspieler immer wieder, dass er ihr in ihrem weiteren Leben nur das Beste wünsche und ihren eigenen Weg respektiere.

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Getty Images Britney Spears und Sam Asghari im April 2018

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Getty Images Sam Asghari, Schauspieler

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Instagram / britneyspears Britney Spears in einem Insta-Reel im Oktober 2025