Britney Spears' Therapie: Der Schlüssel zum milden Urteil?

Britney Spears (44) zieht nach ihrer Festnahme wegen des Verdachts auf Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss die Notbremse. Die Sängerin hat sich freiwillig in eine Behandlungseinrichtung einweisen lassen – nur wenige Wochen bevor sie am 4. Mai in Ventura, Kalifornien, vor Gericht erscheinen soll. Gegenüber dem Magazin People bestätigte ein Sprecher, dass sich Britney aktuell Hilfe sucht. Ein Rechtsexperte erklärt nun, dass dieser Schritt für die Musikerin vor dem Richter durchaus von Vorteil sein könnte. Gleichzeitig dürfte die Maßnahme aber nicht alle juristischen Konsequenzen abwenden.

Bobby Taghavi, geschäftsführender Partner der Anwaltskanzlei Sweet James und ehemaliger Staatsanwalt im Bezirksstaatsanwaltsbüro von Orange County, ordnet im Gespräch mit dem Magazin ein, was Britneys Entscheidung konkret bedeuten kann. "Es zeigt dem Gericht und den Staatsanwälten, dass die Person die Situation ernst nimmt, bevor sie zu irgendetwas verpflichtet wird", sagte er. Zwar sei die Therapie kein Garant dafür, einer Haftstrafe zu entgehen, doch die meisten Richter würden ein solches Verhalten als mildernden Umstand werten – vorausgesetzt, die Teilnahme sei dokumentiert und zeige echtes Engagement. Auf die drohende Führerscheinsperre hingegen habe die Behandlung keinen Einfluss. Diese werde unabhängig vom Gerichtsverfahren durch die Zulassungsbehörde entschieden und betrage bei einem ersten Vergehen in der Regel rund vier Monate. Als wahrscheinliche Urteile in einem solchen Erstfall nannte Taghavi vor allem Bewährungsstrafen, Geldstrafen und ein verpflichtendes DUI-Schulungsprogramm.

Laut einem Insider, der sich ebenfalls gegenüber People äußerte, waren es vor allem Britneys Söhne Sean Preston und Jayden James, die sie zu einer Reha bewegt haben. "Ihre Söhne hatten einen großen Anteil daran, dass sie in die Reha gegangen ist. Sie haben ihr gegenüber klargemacht, dass sie einfach möchten, dass sie gesund ist", sagte die namentlich nicht näher genannte Quelle. Sean und Jayden sind die gemeinsamen Söhne von Britney und ihrem Ex-Mann Kevin Federline (48), mit dem die Sängerin von 2004 bis 2007 verheiratet war. Die Beziehung zu ihren Kindern stand in den vergangenen Jahren immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit, nun soll ihr Wunsch, für sie stabil und ansprechbar zu sein, ein wichtiger Antrieb für ihren aktuellen Reha-Aufenthalt sein.

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IMAGO / Depositphotos Britney Spears, Sängerin

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Instagram / britneyspears Sean Preston Federline und seine Mutter Britney Spears

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Instagram / britneyspears Britney Spears und Sohn Jayden