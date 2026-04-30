Britney Spears offiziell wegen Alkohol am Steuer angeklagt

Gegen Britney Spears (44) wird nun offiziell Anklage erhoben: Die Staatsanwaltschaft in Ventura County hat die Sängerin wegen eines Vergehens der Trunkenheit am Steuer angeklagt. Zuvor war Britney am 4. März in Westlake Village, nahe ihres Wohnorts, von der Polizei gestoppt worden. Laut Polizeifunk war sie zuvor mehrfach zwischen den Fahrspuren hin- und hergefahren. Im Anschluss an den Stopp wurde ihr in einem Krankenhaus Blut abgenommen, um eine Untersuchung auf Substanzen durchzuführen. Bei der weiteren Bearbeitung auf dem Polizeirevier brach die Sängerin in Tränen aus. Am 4. Mai soll Britney vor Gericht erscheinen.

Ihr Manager Cade Hudson äußerte sich gegenüber TMZ zu dem Vorfall: "Das war ein bedauerlicher und nicht zu entschuldigender Vorfall. Britney wird die richtigen Schritte unternehmen, sich an das Gesetz halten, und wir hoffen, dass dies der Beginn eines längst überfälligen Wandels in ihrem Leben ist. Sie braucht Hilfe und Unterstützung in dieser schwierigen Zeit. Ihre Söhne werden Zeit mit ihr verbringen, und ihre Liebsten arbeiten an einem Plan, der ihr zu Erfolg und Wohlbefinden verhelfen soll", so Cade.

Es ist nicht das erste Mal, dass Britney mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist. Bereits 2007 sah sie sich mit Vorwürfen konfrontiert: Damals wurde ihr eine Fahrerflucht nach einer Kollision mit einem geparkten Auto in Los Angeles zur Last gelegt. Die Anklage wegen des Blechschadens wurde damals jedoch fallengelassen, weil sie dem Fahrzeughalter die Schäden ersetzte. Ein weiteres Verfahren wegen Fahrens ohne kalifornischen Führerschein endete mit einem Fehlurteil, nachdem sich die Geschworenen nicht einigen konnten. Laut dem Magazin Ok! soll Britney tief beschämt über den aktuellen Vorfall sein und sich in eine Reha begeben haben.

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Instagram / britneyspears Britney Spears, Popstar

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IMAGO / Depositphotos Britney Spears, Sängerin

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Instagram / britneyspears Sean Preston Federline und seine Mutter Britney Spears