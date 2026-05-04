Zwölf Monate Bewährung: Britney Spears bekennt sich schuldig

Britney Spears (44) hat sich schuldig bekannt: Die Sängerin räumte heute vor dem Gericht in Ventura County in Kalifornien ein, unter Alkoholeinfluss gefahren zu sein. Das Verfahren endete dadurch noch am selben Tag mit einem Urteil ohne Haft: Stattdessen erhielt die 44-Jährige eine zwölfmonatige Bewährung. Daily Mail berichtet, dass das Gericht die Einhaltung strenger Auflagen anordnet und ihre weitere Entwicklung genau verfolgen will. Damit ist klar, dass Britney die kommenden Monate unter besonderer Beobachtung steht.

Kern des Urteils ist die einjährige Bewährungszeit, in der es zu keinen weiteren Verstößen kommen darf. Zusätzlich sind eine Geldstrafe und verpflichtende Maßnahmen vorgesehen. Dazu zählen nach Gerichtsangaben typischerweise Schulungen und regelmäßige Kontrollen. Welche konkreten Punkte im Einzelfall gelten, wurde zunächst nicht im Detail öffentlich gemacht. Das Gericht verwies bei der Strafzumessung darauf, dass Britneys rechtliche Vergangenheit berücksichtigt wurde. Sollte sie jedoch gegen die Auflagen verstoßen, kann die ausgesetzte Freiheitsstrafe reaktiviert und in Haft umgewandelt werden. Ein Bewährungshelfer soll die Einhaltung der Vorgaben überwachen und dem Gericht berichten.

Angeklagt wurde Britney wegen Trunkenheit am Steuer nach einer nächtlichen Verkehrskontrolle am 4. März in Westlake Village, unweit von ihrem Wohnort. Damals hielten Polizeibeamte ihr Auto an, nachdem es über mehrere Fahrspuren geschwenkt sein soll. Später wurde ihr im Krankenhaus Blut abgenommen, um mögliche Substanzen zu prüfen. Für den heutigen Tag war der Termin vor Gericht angesetzt, an dessen Ende nun das Bewährungsurteil steht. Abseits des Verfahrens lebt die Künstlerin überwiegend in Südkalifornien und konzentriert sich auf ihr Privatleben. Öffentliche Auftritte hält Britney zuletzt eher reduziert – ihr Umfeld achtet nach eigener Aussage darauf, dass sie Ruhe und Stabilität im Alltag findet.

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IMAGO / Depositphotos Britney Spears, Sängerin

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