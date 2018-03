Wie der Vater, so der Sohn! Während Sarah Lombardi (24) am Wochenende in der Nähe von Berlin auf der Bühne steht, passt ihr Ex Pietro (24) auf Alessio (1) auf. Und die beiden Männer haben offensichtlich eine Menge Spaß zusammen. Ein Video, das der ehemalige DSDS-Gewinner bei Facebook postet, zeigt das Papa-Sohn-Duo bei einem niedlichen Duett. Und siehe da: Die zwei harmonieren auch musikalisch bestens miteinander! Wer weiß: Vielleicht tritt Alessio ja sogar mal in die Fußstapfen seiner berühmten Eltern.



