Tritt Alessio Lombardi (1) schon bald in Papas Fußstapfen? Der Sohn von Pietro Lombardi (24) singt bislang zwar noch nicht, arbeitet jedoch schon fleißig an seinen Tanzmoves. Mit denen begeistert er nicht nur Papa Pietro. In einem Video widmet der junge Vater seinem Sohn ein Liebeslied und zeigt, was sein Kleiner schon drauf hat.

Auch wenn der Valentinstag schon vorbei ist, bringt Pietro die Herzen seiner Fans mit einem gefühlvollen Video zum Rasen. Der DSDS-Gewinner 2011 singt den Lovesong "Ich liebe dich" von Kyra und hat dabei Söhnchen Alessio auf dem Schoß. Für seinen Kleinen singt Pietro gefühlvolle Zeilen: "Jede Sekunde will ich nur mit dir verbringen, du gibst meinem Leben wieder einen Sinn. Es ist zu schön um wahr zu sein, ich will mit dir für immer mein Leben teilen." Alessio stimmt zwar noch nicht mit ein, zappelt aber freudig vor den Tasten herum.

Die Fans des Musikers sind von der Performance des Vater-Sohn-Duos begeistert: "So goldig, wie der Kleine auf einmal mit dem Köpfchen zur Musik tanzt. Das größte Glück sind Kinder! Vielleicht gibt Alessio ja bald sogar sein Gesangsdebüt – bislang beschränkt er sich jedoch auf die Rolle des süßen Background-Tänzers.

Im Video seht ihr, wie Pietro seinen Valentinstag verbracht hat – und mit wem! Stimmt darunter ab, ob ihr euch vorstellen könnt, dass Alessio auch eines Tages Sänger wird.

Patrick Hoffmann/WENN.com Pietro Lombardi beim Kinderhospiz Charity Summer Event 2016

Facebook / Pietro Lombardi Pietro und Alessio Lombardi 2016

WENN.com Pietro Lombardi auf der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2016

Glaubt ihr, Alessio wird eines Tages in Pietros Fußstapfen treten? 185 Stimmen 112 Ja, er wird sicher auch irgendwann Sänger! 73 Nein. Ich glaube, er bleibt dem Showbusiness fern.



