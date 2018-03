Saskia Atzerodt (25) hat genug von fiesen Kommentaren über ihren Körper! Die Blondine liest immer wieder den Vorwurf, sie sei zu dick, um als Playmate des Jahres das Playboy-Cover zu zieren. Doch statt den Hatern eine gehörige Standpauke zu halten, reagiert sie auf ihren Facebook- und Snapchat-Profilen mit Humor: Sie postet ein Update aus dem Fitnessstudio und teilt ein Video, in dem sie ihren Bauch ganz weit herausdrückt. Ihre Fans feiern sie für diese Reaktion in den Kommentaren – und können selbst keinen Bauchspeck an dem Model entdecken!



