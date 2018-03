Es ist eben doch nicht so einfach mit dem After-Baby-Body! Viele Promi-Mütter stolzieren schon wenige Wochen nach der Geburt wieder gertenschlank über den roten Teppich. Sarah Lombardi (24) möchte dieses Unterfangen einfach nicht so richtig gelingen. "Das ist irgendwie ganz komisch, weil ich echt in letzter Zeit viel Sport mache. Aber meine Schwangerschaftskilos wollen leider irgendwie nicht runter", klagt sie auf Facebook ihr Leid.



