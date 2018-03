In den kommenden Wochen kommt auf Profitänzer Massimo Sinató (36) geballte Weiblichkeit zu. Der gebürtige Mannheimer darf in der Jubiläumsstaffel von Let's Dance mit Curvy-Model Angelina Kirsch (28) übers Parkett fegen. Aber was meint denn die attraktive Blondine, kann der Ehemann von Rebecca Mir (25) ihre heißen Rundungen bändigen? "Auf jeden Fall traue ich das dem Massimo zu, mit meinen Kurven umzugehen. Er hat mit mir auch tatsächlich die erste Hebefigur bei der Kennenlern-Show geübt und da fühlte ich mich auf jeden Fall sicher in seinem Arm", gesteht sie gegenüber Promiflash.



