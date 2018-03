Ein halbes Jahr nach der Trennung von Pietro (24), wagte sich Sarah Lombardi (24) wieder alleine auf die Bühne. Ihren Solo-Auftritt in der Bahnhofs-Passage Bernau meisterte sie erfolgreich. Die Fans waren außer sich vor Freude. Doch ganz so locker, wie sich die 24-Jährige auf der Bühne gab, war sie im Vorfeld nicht, wie sie im Facebook-Live-Video verriet: "Ich hatte um ehrlich zu sein, erstmal ein bisschen Angst aufzutreten. Aber ich singe halt echt gerne und ich will damit auch nicht aufhören."



