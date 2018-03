Single oder vergeben? Die YouTuber Heiko (17) und Roman Lochmann (17) – besser bekannt als Die Lochis – lassen einige Fan-Herzen höherschlagen. Aber wie sieht es denn privat bei den Brüdern aus? Haben die beiden ihre Traumfrau schon gefunden? Roman findet schnell eine Antwort auf die Frage: "Beziehungsstatus auf jeden Fall Single bei mir!" Bei Heiko klingt das hingegen weniger eindeutig: "Wenn wir was preisgeben wollen, ich mein, jeder muss ja selbst wissen, was er sagen will und bisher kann man dazu gar nichts sagen," gibt er sich gegenüber Promiflash geheimnisvoll. Nach einem klaren Dementi klingt das nicht, oder?



