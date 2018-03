Muss Zac Efron (29) da bald etwa wieder ran? Bei den Olympischen Spielen 2016 gewinnt die US-amerikanische Turnerin Simone Biles (20) stolze vier Goldmedaillen. Dafür hagelte es Belohungsküsschen von dem begehrten High School Musical-Darsteller! Jetzt sieht es ganz danach aus, als müsste Zac glatt nochmal bei Simone vorbeischauen. Die 1,45 Meter große Sportskanone nimmt nämlich an der 24. Staffel von Dancing with the Stars teil und gilt jetzt schon als absolute Top-Favoritin für den Sieg!



