Ist hier eine Diva zu viel? Die Premiere der Amazon-Serie "You Are Wanted" in Berlin beginnt eigentlich ganz harmonisch. Doch während der Interviews auf dem Red Carpet passiert es plötzlich: Matthias Schweighöfer (36) und Tom Beck (39) geraten sich in die Haare und brüllen sich regelrecht an. Doch natürlich ist alles nur eine witzig gemeinte Show: Matthias und Tom können sich ihr Lachen am Ende nämlich nicht verkneifen.



