Honey 2.0? Das Prinzip "berühmter Germany's next Topmodel-Boyfriend" könnte sich schon bald wiederholen. FitnessOskar ist der heiße Sportler-Freund von Kandidatin Neele Bronst (20), und er scheint in Sachen Fame seiner Liebsten nachzueifern. Doch was sagt eigentlich das Honey-Original Alexander Keen (34) zu seinem möglichen Nachfolger? "Jeder muss und sollte natürlich seinen eigenen Weg gehen, weil ausgetretene Pfade entlang zu laufen, macht wenig Sinn. Von daher, denkt euch was Neues aus", verrät das Männermodel gegenüber Promiflash.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de