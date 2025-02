HealthyMandy und FitnessOskars Sohn wächst zweisprachig auf

Vor etwa neun Monaten sind das Influencerpaar HealthyMandy (30) und FitnessOskar (34) Eltern eines kleinen Sohnes geworden. Seitdem halten sie ihre großen Communitys auf Instagram auf dem Laufenden, wie es ihnen und ihrem Sprössling geht. So teilt Oskar auf seinem Account ein neues süßes Video von sich und seinem Sohn. Dabei spielen sie zusammen und Oskar redet mit dem Kleinen über sein Spielzeug – und das komplett auf polnisch. Wie der Fitness-Influencer verrät, arbeitet er gerade daran, seinem Sohn die Worte "geben" und "nehmen" beizubringen. Oskar wurde selbst in Polen geboren und hat dort den Großteil seiner Kindheit verbracht, bevor er mit seiner Familie nach Deutschland gezogen ist.

Die Zeit mit seinem Sohn zu verbringen und ihm seine eigene Kultur ein Stück näherzubringen, scheint Oskar sehr zu berühren. Zum Clip schreibt er: "Von Tag zu Tag wird es schöner und spannender mit ihm" und setzt dahinter ein Herz-Emoji und eines mit Tränen in den Augen. Die schöne Zeit steht gerade wahrscheinlich im starken Kontrast zu einem schweren Schicksalsschlag, den Oskar im vergangenen Monat mit seinen Fans teilte. Sein Vater ist unheilbar an Krebs erkrankt. "Im Dickdarm, in der Lunge und in der Leber. Mit einer Chemotherapie hat er noch ein Jahr bekommen, ohne zwei Monate", schilderte er damals.

Trotz dieser traurigen Nachrichten zeigt sich Oskar stets positiv im Netz – vor allem in Bezug auf seinen Sohn. Seine Partnerin Mandy und er schwärmen regelmäßig von ihrer kleinen Familie und dem neuen Alltag. "Neulich habe ich Oskar gefragt: 'Hast du dir das Vatersein so vorgestellt?' In unserer Vorstellung war es nicht einmal annähernd so schön, wie wir es jetzt tatsächlich erleben dürfen. Jeden Morgen mit diesem kleinen Wunder aufzuwachen, macht unseren Tag zu etwas ganz Besonderem", erzählte Mandy kürzlich in einem Video.

