Sie hat es wieder getan: Courtney Stodden (22) zeigt sich megahigh auf Snapchat. Jetzt filmt sich das Reality-Sternchen bereits beim Kiffen: "Oh mein Gott. Ich bin gerade so high von Marihuana-Mints. Ich habe das zum ersten Mal gegessen und ich bin so im Ar***!"



