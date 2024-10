Darum hat sich Courtney Stodden Lip-Filler entfernen lassen

Vor wenigen Tagen ließ sich Courtney Stodden (30) die Lippenfüller entfernen. Diese Veränderung kam für viele sehr überraschend, doch die TV-Persönlichkeit hat sich das gut überlegt. Im Interview mit Daily Mail erklärt sie jetzt ihre genauen Gründe. "Ich hätte nie gedacht, dass ich die 30 erlebe, aber jetzt bin ich hier. Und ich möchte das kleine Mädchen in mir stolz machen - das Mädchen, das sich selbst geliebt hat und freundlich zu sich war", meint sie. Der Eintritt in ihre 30er sei ein großer Schritt in ihrem Leben und es sei einfach an der Zeit gewesen. Sie deutet außerdem an, sich ein wenig in der Idee verloren zu haben, jemand anderes als sie selbst zu sein. "Ich kehre jetzt zu mir zurück", sagt die US-Amerikanerin.

Dass sie wieder zu ihrem natürlichen Image zurückkehren will, teilte sie auch bereits mit ihren Fans auf Instagram. Am Tag der Füllerauflösung postete sie ein Bild ihrer nach der Prozedur geschwollenen Lippen und schrieb freudig dazu: "Ich freue mich irgendwie darauf. Bis jetzt sind meine 30er die glücklichsten Tage meines Lebens. Viel Selbstreflexion und insgesamt einfach gutes Juju. Ich mag diese Zeit in meinem Leben." Schon damals bekam sie haufenweise Zuspruch von ihren Fans und Freunden. Auch Hugh Hefners (✝91) dritte Ex-Frau Crystal meinte: "Ich bin stolz auf dich!"

Generell läuft es im Leben von Courtney gerade sehr gut. Wie sie im Interview mit dem britischen Blatt schwärmt, habe sie mehrere neue Projekte am Haken und fühle sich seit der Verlobung mit ihrem Partner Jared Safier sehr viel wohler. Im Netz zeigt sie immer wieder, wie verliebt sie in den Filmproduzenten ist. Erst vor wenigen Tagen teilte sie ein Foto der beiden bei Threads und schrieb entzückt dazu: "Danke, dass du mir deine Wahrheit und Gnade gegeben hast. Ich sehne mich danach, geliebt, gehört zu werden. Jeder sehnt sich nach diesen Dingen. Bei mir bist du in Sicherheit, mein süßer Pookiebär."

Instagram / courtneystodden Courtney Stodden, TV-Persönlichkeit

Instagram / courtneystodden Courtney Stodden mit ihrem Verlobten, 2024

