Sie will einen endgültigen Schlussstrich ziehen. Courtney Stodden (23) hat die Scheidung von ihrem Noch-Ehemann Doug Hutchison (57) eingereicht. Das verkündete die Blondine auf ihrem Instagram-Profil: "Mit diesem Tag beginnt ein neues Kapitel in meinem Leben. Es ist sehr angsteinflößend und auch ein bisschen surreal. Aber das sind alle Veränderungen. Ich bete. Und habe Glauben und Hoffnung in das Schicksal, das Gott für mich ausgewählt hat." Seit Februar 2017 sind die kurvige Skandalnudel und der Schauspieler bereits getrennt. Die zwei hatten 2011 geheiratet – damals war Courtney erst 16 Jahre und ihr Liebster bereits 50 Jahre alt.



