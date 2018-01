Sie liebt ihren Ex! Im Februar 2017 trennten sich Courtney Stodden (23) und ihr Ehemann Doug Hutchison (57) nach sechs Jahren Beziehung überraschend. Für die Blondine nur schwer zu verkraften – sie stürzte sich in Alkohol- und Drogenexzesse und verfiel sogar in eine Depression. Zum neuen Jahr steht für das Reality-Sternchen fest: Sie will ihren Doug um jeden Preis zurückhaben!