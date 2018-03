Kommt es jetzt zum Kampf der Giganten? Seit dem 20. Januar ist Milliardär Donald Trump (70) offiziell Präsident der Vereinigten Staaten. Doch die Konkurrenz schläft nicht! Denn auch Ulknudel Helge Schneider (61) erklärte sich gegenüber Promiflash zum Präsidenten. Das kündigte er vorab bereits auf Facebook an: "Ich stelle mich zur Wahl des Präsidenten für den gesamten Kontinent, plus Amerika und England. Ich fange mit Turnen für Jederfrau/mann an! Keine Angst vor Robert Trump, ich werde kommen!" Da muss Donald sich wohl warm anziehen!



