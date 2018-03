Diese Woche ist endlich so weit: Die lang ersehnte Realverfilmung vom Disney-Klassiker "Die Schöne und das Biest" mit Emma Watson (26) als Belle kommt in die Kinos. Das hat sich der tierische Internetstar Doug the Pug zum Anlass genommen, sich als das Biest und die wunderschöne Belle zu verkleiden – mit süßem Ergebnis! Dieser kleine Klops kann einfach alles tragen.



