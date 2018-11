Die Seehexe Ursula endlich hinter Gittern? Seit nunmehr 95 Jahren erfreut Disney mit seinen Trickfilmen Klein und Groß. Doch auch in den märchenhaften Geschichten von Arielle, Cinderella und Schneewittchen ist die Welt nicht immer heil. Bösewichte machen den Prinzessinnen das Leben schwer und schrecken dabei auch nicht vor grässlichen Taten oder sogar Mord zurück. In der Realität müssten die Fieslinge dafür ganz schön lange ins Gefängnis – aber wer käme eigentlich am längsten in den Knast?

Spitzenreiter ist laut T-Online.de die gemeine Raubkatze Scar aus König der Löwen. Nicht nur tötet er seinen Bruder Mufasa, er begeht auch Straftaten wie Freiheitsberaubung des Vogel Zazu und Körperverletzung an Titelheld Simba. Stolze 75 Jahre hinter schwedischen Gardinen würde ihm das einbringen. Nicht nur in der afrikanischen Steppe, auch unter Wasser geht es heftig zu. Ursula aus "Arielle, die Meerjungfrau" rangiert mit ihrer Haftstrafe direkt auf Platz zwei mit 60 Jahren – für Mord, versuchten Mord, Betrug, Freiheitsberaubung und Körperverletzung.

Mit nur 50 Jahren schafft der Magier Dschafar aus "Aladdin" es auf Rang drei, unter anderem wegen Hochverrats und versuchten Mordes am Sultan. Den Platz und womöglich die Zelle teilt er sich allerdings mit Unterweltherrscher Hades aus "Herkules". Piratenkapitän Hook aus "Peter Pan" und Großmaul Gaston aus Die Schöne und das Biest kämen jeweils für 45 Jahre ins Kittchen.

"Robin Hoods" Widersacher Prinz John und die böse Königin aus "Schneewittchen und die sieben Zwerge" würden für 30 Jahre abmarschieren. Die böse Stiefmutter von "Cinderella" kommt mit schlappen 15 Jahren davon. Und die schwarz-weiße Cruella de Vil müsste wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Tierquälerei an den "101 Dalmatinern" für gerade einmal acht Jahre einfahren.

EVERETT COLLECTION, INC./ActionPress Arielle und Ursula aus "Arielle, die Meerjungfrau"

Wiese/face to face/ActionPress Dschafar aus "Aladdin"

United Archives GmbH/ActionPress Hades und Herkules im Disneyfilm "Herkules"

Everett Collection/ActionPress Wendy, Peter Pan, Kapitän Hook und Mr. Smee aus "Peter Pan"

Everett Collection / ActionPress Belle und Gaston aus "Die Schöne und das Biest" (1991)

Everett Collection/ActionPress Prinz John und Sir Hiss im Disney-Film "Robin Hood"

Collection Christophel/ActionPress Die böse Königin aus "Schneewittchen und die sieben Zwerge"

Collection Christophel/ActionPress Die böse Stiefmutter aus "Cinderella"

Collection Christophel / ActionPress Cruella De Vil aus dem Film "101 Dalmatiner"



