Das Disney-Remake von "Die Schöne und das Biest" zieht einfach jeden in seinen Bann! Schon am ersten Wochenende nach Kinostart kann die Kult-Lovestory einen Rekord einfahren: Mit 862.000 Besuchern schafft das Märchen in Deutschland den besten Kinostart im laufenden Jahr! Satte 8,8 Millionen Euro spielte die Vorführung in der kurzen Zeit bereits ein. Vor allem zu Emma Watson (26), die die "Belle" spielt, häufen sich die positiven Facebook-Kommentare der Fans. "Für den Film hätte es keine Bessere geben können", lautet nur einer der zahlreichen Zusprüche.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de